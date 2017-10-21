الخارجية العراقية: قيام دولة كردية يهدد الدول الإقليمية في المنطقة

شدد المتحدث باسم الخارجية العراقية الدكتور أحمد المحجوب على عدم وجود أي تدخل من دول الجوار في العمليات العسكرية الجارية في إقليم كردستان معتبرا أي حضور تركي أو إيراني يأتي من باب تنسيق وتبادل المعلومات وتأمين المعابر الحدودية

كما كشف عن تلقي بغداد دعوات دولية لاحتواء الأزمة مع إقليم كردستان مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وإلغاء نتائج الاستفتاء