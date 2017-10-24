بعد 34 عاما واشنطن تحيي ذكرى تفجير المارينز وتهدد إيران

صباح الأحد الثالث والعشرين من أكتوبر ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانين, وفي خضم الحرب الأهلية اللبنانية, استهدفت شاحنتان محملتان بنحو عشرة أطنان من مادة التي ان تي شديدة الانفجار مبنيين لأفراد البعثتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات.

هجوم هو الأعنف الذي تتكبده الدولتان بعد الحرب العالمية الثانية وخلف مائتين وواحد وأربعين من عناصر المارينز و ثمانية وخمسين من أفراد حفظ السلام الفرنسيين.

الجهة التي تبنت الهجوم عرفت عن نفسها باسم منظمة الجهاد الإسلامي الشيعية والتي كانت تدار وتمول من قبل طهران, وتحولت لاحقا بكامل بنيتها التنظيمية لما بات يعرف بحزب الله اللبناني.

أما التخطيط للهجمات فكانت إيران تديره عبر سفيرها في دمشق بإشراف مباشر من الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسين دهقان الذي شغل لاحقا منصب وزير الدفاع إلى أغسطس من العام الحالي.

وعن المنفذين الذين أصبحوا لاحقا من كبار قيادات ميليشيات حزب الله ... فتشير المعلومات إلى ضلوع فؤاد شكر وطلال حمية اللذين عرضت واشنطن ملايين الدولارات مقابل معلومات عنهما, ومصطفى بدر الدين الذي كان يعتبر الرجل الثاني في الحزب قبل أن يقتل في سوريا العام الماضي, إضافة إلى عماد مغنية الشخصية الأمنية الأولى في الحزب والعقل المدبر للعديد من أعماله الإرهابية والذي اغتيل في دمشق عام ألفين وثمانية.