الطفلة تُقى ماتت جوعا في سوريا

الطفلة سحر فارقت الحياة بعد أربعة وثلاثين يوما من ولادتها

حصار خانق تفرضه قوات النظام السوري على سكان الغوطة الشرقية أنهى حياة سحر, لتصبح هذه الرضيعة ثالث طفلة يقتلها الجوع خلال الشهر الماضي

وحسب منظمة يونيسيف فإن ألفا ومائة طفل في الغوطة الشرقية يعانون من سوء التغذية

وغم دخول قافلة مساعدات إنسانية يوم الاثنين الماضي

لكنها كانت كافية فقط لسد حاجة 40 الف شخص

من أصل ثلاثمائة وثمانين ألف محاصر

حصار الغوطة الشرقية الذي بدأ في الفين وثلاثة عشر, ليس الحصار الوحيد الذي تشهده سوريا

فسكان مخيم اليرموك وأطفاله يعيشون المأساة ذاتها,

فقبل ساعات قليلة, فارقت الطفلة تُقى الحياة بسبب عدم توافر الأدوية اللازمة في المخيم، ما أدى لتوقف قلبها

ومع اقتراب فصل الشتاء, تتخوف المنظمات الإنسانية من تفاقم الأزمة, لا سيما وأن اتفاق خفض التصعيد لم ينجح حتى اللحظة في فك الحصار, وإنقاذ آلاف الأطفال من شبح المجاعة