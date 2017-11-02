شاهد موفد الحدث يجول في المنطقة الفاصلة بين أرحب ونهم آخر تحديث: الخميس 12 صفر 1439 هـ - 02 نوفمبر 2017 KSA 12:59 - GMT 09:59 تارخ النشر: الخميس 12 صفر 1439 هـ - 02 نوفمبر 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاهد موفد الحدث يجول في المنطقة الفاصلة بين أرحب ونهم PDF اطبع حجم الخط موفد الحدث الى اليمن محمد العرب تمكن من الوصول الى المنطقة الفاصلة بين أرحب ونهم وذلك تزامنا مع تقدم الجيش الوطني اليمني