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شاهد موفد الحدث يجول في المنطقة الفاصلة بين أرحب ونهم

المصدر: الحدث.نت
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موفد الحدث الى اليمن محمد العرب تمكن من الوصول الى المنطقة الفاصلة بين أرحب ونهم وذلك تزامنا مع تقدم الجيش الوطني اليمني

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