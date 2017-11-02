منبع داعش الجديد .. آسيا الوسطى

هوية منفذ هجوم مانهاتن زادت المخاوف من خطر المتطرفين المتحدرين من دول آسيا الوسطى

منطقة الاتحاد السوفياتي سابقا الواقعة بين روسيا والصين، حيث الأزمات الاقتصادية وانعدام الحرية السياسية باتت وبحسب خبراء بؤرة لتجنيد الشبان نحو التطرف

سيف الله صايبوف منفذ اعتداء مانهاتن لم يكن أول أوزبكي يخطط لعملية إرهابية خلال العامين الماضيين

ففي إبريل نفذ الأوزبكي أكبرزون جليلوف عملية تفجير سانت بيترزبرغ الذي راح ضحيتها اربعة عشر شخصا

وبعدها بأيام قليلة, نفذ مواطنه رخمات أكيلوف عملية دهس في العاصمة السويدية ستوكهولم أودت بحياة خمسة أشخاص

وكان مهاجم مطعم رينا باسطنبول مواطنا أوزباكيا ايضا, الذي فتح الرصاص على المحتفلين بليلة راس السنة وقتل تسعة وثلاثين شخصا

وبحسب السلطات التركية فإن مهاجمين من أوزبكستان وكيرغيزستان كانوا من بين المتورطين في هجوم مطار اسطنبول الذي راح ضحيته اربعين شحصا عام الفين وستة عشر

وكشف تقرير صدر عام الفين وخمسة عشر ان ما لا يقل عن اربعة آلاف مواطن من دول آسيا الوسطى انضموا لتنظيم داعش في سوريا والعراق

واليوم مع تقهقر التنظيم وطرده من أهم معاقله, تتزايد المخاوف من انتقال عناصره إلى أوروبا والولايات المتحدة لا سيما وأن قائمة حظر الدخول الى أميركا التي أعدها الرئيس ترمب, لا تشمل دول آسيا الوسطى