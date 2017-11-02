وثائق بن لادن الجديدة تكشف علاقة إيران بالقاعدة

كنز معلوماتي كشفت عنه وكالة الاستخبارات الأميركية حيث ازاحت الستار عن أكثر من أربعمئة وسبعين ألف وثيقة ضبطت في منزل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في باكستان

الوثائق التي تنوعت بين الصوتية والمرئية والمذكرات المكتوبة أكدت في مجملها على العلاقة الوطيدة بين القاعدة وايران

هذه العلاقة بحسب مراقبين كان الهدف الأبرز منها هو الاضرار بمصالح اميركا في الدول الخليجية , حيث عرضت ايران على بن لادن التدريب في معسكرات حزب الله والتمويل إضافة إلى إيواء عناصر القاعدة الفارين وحمايتهم

وثيقة أخرى كتبها بن لادن بخط يده يتحدث فيها عن تأثره بجماعة الاخوان والتزامه معهم على الرغم من مناهجهم المحدودة على حد تعبيره

يذكر أن بن لادن وفي رسالة نشرت في وقت سابق، وصف إيران بالشريان الرئيسي للأموال، والموظفين، والاتصالات"، لتنظيم القاعدة محذرا اتباعه من التعرض لها او تهديدها. الوثائق المنشورة تضمنت كذلك مقطع فيديو لزفاف حمزة نجل أسامة بن لادن، والمرجح أن يكون قد أقيم في إيران