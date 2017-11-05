الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا شمال شرقي الرياض أطلق من اليمن

محاولة جديدة لاستهداف الأراضي السعودية تنطلق من اليمن .. يُحبطها الدفاع الجوي السعودي

هذه المرة ميليشيات الحوثي أطلقت بشكل عشوائي صاروخا باليستيا .. نحو العاصمة الرياض

لكن قوات الدفاع الجوي اعترضه .. لتناثر شظاياه في منطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد الدولي

هذا حسب المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي

الحادث لم يخلف أي أضرار تذكر.. حسب هيئة الطيران المدني التي أكدت استمرار سير الرحلات بشكل طبيعي

لكنه يشي بخطر قائم ضد السعودية .. التحالف العربي ووفق بيان له .. وصف هذا العمل بالعدائي والعشوائي من قبل الحوثيين ..

مضيفا أنه يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية

مايعد خرقا واضح وصريحا للقرارات الأممية

بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية إضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي

محللون يشيرون هنا صراحة إلى طهران ..

المحلل العسكري اللواءالطيار المتقاعد محمد القبيبان

اليوم كان هناك استهداف قادة ميادنيين في اليمن . ولكن لايزال الدعم الواضح من إيران

ليست المرة الأولى التي تحاول الميليشيات الإنقلابية في اليمن .. استهداف مدن سعودية

في 30 أكتوبر الماضي .. سقط صاروخ باليستي في صعدة.. بعد أن فشلت ميليشيات الحوثي بإطلاقه إلى السعودية.

وقبلها بأسبوعين سقط صاروخ باليستي للميليشيات الحوثية .. في منطقة ذهبان شمال العاصمة صنعاء.. فيما كان الهدف الذي فشلت الميليشيات في وصوله .. هو الأراضي السعودية.