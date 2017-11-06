السنيورة: حزب الله يحاول حرف الأنظار عن مشروع إيران

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أن اتهام #حزب_الله للرئيس سعد الحريري بأن قراره بالاستقالة كان "بسبب ضغوط سعودية"، عار عن الصحة.

واعتبر #السنويرة، في مقابلة مع قناة "الحدث" أمس الأحد، أن هذا الاتهام محاولة من الحزب لتوجيه الأنظار عن الأسباب الحقيقية للاستقالة والمتعلقة بتدخل حزب الله بدول عربية ومحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وأوضح أن موقف #الحريري أتى بعد 11 شهرا من المعاناة مع حزب الله خلال فترة رئاسته للحكومة، معتبراً أن حزب الله هو المسؤول الوحيد عن تعطيل العمل الحكومي. وفي هذا السياق، اعتبر السنيورة أن "العودة الى اتفاق الطائف والدستور باتت ملحة لاستعادة هيبة الدولة" في #لبنان.