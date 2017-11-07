البنتاغون يشيد بتصريحات السعودية التي فضحت دور إيران المخرب

رحبت وزارة الدفاع الأميركية بالموقف السعودي الذي كشف بوضوح الدور المخرب الذي تمارسه طهران في الشرق الأوسط, ودعمها لميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة على مواصلة العلاقات الدفاعية المتينة مع الرياض, والوقوف إلى جانبها في العمل على التصدي للجماعات الإرهابية وإنهاء دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.