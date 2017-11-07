السبهان: سنعامل حكومة لبنان على أنها حكومة حرب

السعودية تخير لبنان بين الانسياق وراء ميليشيا حزب الله وتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة وبين وقف اعتداءات هذه الميليشيا ضد المملكة واتباع خيار السلام.....

ثامر السبهان ----- وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر ميليشيا حزب الله على السعودية

الرياض أبدت حرصها على وحدة لبنان وشعبه وقالت إنها ترفض أن يتورط اللبنانيون في الاعتداء على السعودية محذرة كافة الأطراف من رد المملكة على كل اعتداء وأي طرف كان بقوة وحزم

ثامر السبهان ----- وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

زمن التهديد والوعيد قد ولى والسعودية سترد العدوان بقوة

المسؤولون في السعودية يقولون إن الرياض تمتلك أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني وضلوعه في الاعتداءات على السعودية وأيضا مساعدته لميليشيات الحوثي في التدريب على الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية لضرب مناطق في المملكة.

وزير التربية اللبناني من جانبه قال إن بلاده في حاجة لـ"خارطة طريق" جديدة لا تضعها تحت هيمنة "ميليشيا"

مروان حمادة --- وزير التربية اللبناني

هذا ويرى ساسة لبنانيون أن ميليشيا حزب الله ورّطت البلاد في مواجهات خارجية، لا سيما سوريا ولبنان، قبل أن تتحول أيضا إلى دعم ميليشيا الحوثيين في اليمن، بتوجيهات إيرانية، ترمي لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.