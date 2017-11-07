مشاهد قاسية من الغوطة

هو طفلٌ من بين عشرات آلاف الأطفال... صورُه تخدش العين وتعذّبُ القلب على حالِ ولدٍ لم يقترف ذنباً إلا أنه وُلد بالغوطة الشرقية التي يحاصرها النظام السوريُ منذ خمسِ سنوات.

مساعي إنقذاه طبياً وإنقاذِ آخرين تزداد صعوبةً... فالغوطة الشرقية استنفذت معظم مخزونها الدوائي وفي بعض الحالات تُستخدم أدوية منتهية الصلاحية, بحسب تقرير رابطة الصيادلة.

وضع إنساني كارثي... لما يقارب 400 ألف شخص محاصر.

الدفاع المدني السوري المعارض دعا في بيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لفك الحصار كما الدول الضامنة لتطبيق اتفاقية مناطق خفض التصعيد بالغوطة الشرقية التي يؤكد أهاليها مواصلة النظام قصفها يومياً.

شوارع مقفرة... محالٌ بدون مواد أساسية للعيش... مساعداتٌ إنسانية أممية تصلُ بشكل غير دوري وما تلبس أن تشحَّ قبل أن تكفي حاجيات عُشر السكان...

الدفاع المدني يُشدد على ضرورة فتح معبر إنساني لإخلاء الحالات الطبية المستعجلة،

وكذلك فتح معبر تجاري لضمان استمرار دخول المواد الغذائية والطبية بما يضمن إعادة الحياة لهذه المناطق.

حياةٌ محقّة لأي إنسان.. فكيف إذا كان أبناء هذه المنطقة يموتون جوعاً أو بأمراض بسيطة لعدم توفّر دواء تمتلئ به أدراج الصيدليات خارج المنطقة المحاصرة.