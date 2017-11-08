رسالة سعودية لمجلس الأمن: إيران ترتكب جرائم حرب

الإعلام الحربي الذي يرافق حراك الميليشيات المدعومة إيرانياً جهاراً...

صوّر لحظة إطلاق الصاروخ البالستي باتجاه مطار الملك خالد بالرياض كما تظهر المشاهد.

وبعد اعتراضه كشفت التحقيقات السعودية أثناء معاينة بقايا الصاروخ.. أنه صناعة إيرانية...

غير أنّ إيران وبحسب رسالة وجهها مندوبُها الدائم لدى الأمم المتحدة نفت قطعياً أيّ دور لها في تهديد أمن المملكة,

ووصفت الاتهامات السعوديّة بغير البناءة والمرفوضة.

النفيُ الإيرانيُ لدورها باليمن إلى جانب ميليشيات الحوثي - صالح, والتي من خلالها تهدد السعودية والخليج...

تدحضه الوقائع التي أشارت إليها الرسالة السعودية إلى مجلس الأمن والتي تؤكد فيها وجوب اتخاذ إجراءات ضد طهران لدعمها العنف والإرهاب وتهديد أمن السعودية والخليج والعالم وانتهاكها القانون الدولي.

هذا بالإضافة إلى إحباط عدة محاولات تهريب أسلحة إيرانية إلى الميليشيات الحوثية وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخا للقرار الأممي 2216

يترافق كل ذلك مع الدور المباشر لحزب الله في إيصال أسلحة وتطويرها داخل اليمن وتدريب ميليشيات الحوثي.

أدلّة بالصوت والصورة... تتعارض تماماً مع الرسالة الإيرانية للأمم المتحدة التي نفت فيها أيّ دورٍ لها بالتدخل بشؤون الدول خلافاً لتصريحات الرئيس الإيراني حين جاهر بمكانة بلاده في الشرق الاوسط، متسائلا عما إذا كان من الممكن بالعراق وسوريا ولبنان وشمال افريقيا اتخاذ قرار داخلي حاسم بدون اعتبار الموقف الإيراني.