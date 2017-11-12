دعا الرئيسان الأميركي والروسي إلى ضرورة ِ ايجاد حلٍ سياسي للأزمةِ السورية والحفاظ على سيادتها واستقلالها وذلك في بيان مشترك اُعتبر خطوة ٌمهمة في التنسيق المتبادل حول سوريا .
. ودعا البيان الأطرافَ كافة لضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.. ووفقا للبيان فإن التسوية ستكون بموجب القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين تشمل الاصلاح الدستورى والانتخابات دون الاشارة لمصير الأسد
المعارضة السورية ترفض مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا
دعا الرئيسان الأميركي والروسي إلى ضرورة ِ ايجاد حلٍ سياسي للأزمةِ السورية والحفاظ على سيادتها واستقلالها وذلك في بيان مشترك اُعتبر خطوة ٌمهمة في التنسيق المتبادل حول سوريا .