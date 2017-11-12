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المعارضة السورية ترفض مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا

المصدر: الحدث.نت
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دعا الرئيسان الأميركي والروسي إلى ضرورة ِ ايجاد حلٍ سياسي للأزمةِ السورية والحفاظ على سيادتها واستقلالها وذلك في بيان مشترك اُعتبر خطوة ٌمهمة في التنسيق المتبادل حول سوريا .
. ودعا البيان الأطرافَ كافة لضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.. ووفقا للبيان فإن التسوية ستكون بموجب القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين تشمل الاصلاح الدستورى والانتخابات دون الاشارة لمصير الأسد

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