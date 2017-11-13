كيف دحضت مقابلة الحريري كل الشائعات؟

بكوا عليه وحرضوا العالم لعودته، وعندما تحدث، حجبوا الشاشات عن الجمهور.

هذا ما فعله خصوم رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري.

جميع القنوات اللبنانية التابعة للقوى المناوئة للحريري أعلنت مقاطعة ظهوره الأول بعد الاستقالة.

برروا التجاهل باحترام موقف رئيس الجمهورية، الذي بدوره هاجم السعودية، بدعوى احتجاز رئيس الحكومة المستقيل.

ظهر الحريري على الشاشة من منزله في الرياض، نافياً قصة الاحتجاز، ومبرراً الاستقالة، ومخاطباً الشعب اللبنانية. غير أن قنوات الرئيس ¤W6

وميليشيا حزب الله وغيرهما، حرموا الشعب من مشاهدة رئيس حكومتهم المستقيل، والأكثر لفتاً تجاهل القناة الحكومية "تلفزيون لبنان" اللقاء.

وقبلها بساعات وعلى مدى أسبوع كانوا يتباكون على غيابه، كما وصف القيادي اللبناني سمير جعجع.

رغبة خصومة الحريري في حرمان جمهورهم من مشاهدة اللقاء لم تتحقق. إذ انتقلوا إلى تلفزيونات أخرى وعلقوا عبر مواقع التواصل المتابعة الحثيثة للقاء الثمانين دقيقة.

في اللقاء طرحت كل الأسئلة، واستعرضت كل الشائعات. وكان البث مباشراً. والمحاورة من قناة المستقبل سعت طوال اللقاء لاثبات ذلك.. مرة باستعراض أخبار عاجلة، مثل زلزال شمال العراق .. ومرة التذكير بالساعة .. ومرة قراءة تغريدات.