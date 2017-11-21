باصات حلب في برلين

قد تكون بوابة ُ براندبيرغ من أشهر ِ معالم العاصمةِ الألمانية برلين، إلا أنّ زوارَها يبدون أخيرا مهتمّين أكثرَ بثلاثِ حافلاتٍ مرفوعةٍ بشكل ٍ عاموديّ ٍ أمامَ البوابة.

تحاكي هذه الباصاتُ الألمانية ُ حافلاتِ حلب الشهيرة َ التي نصبَها سكّان ُالمدينة ِ لحمايةِ أنفسِهم من قنـّاصةِ النظام قبل عامين.

صاحبُ هذا العمل الفنّانُ السوري الألماني مناف حلبوني.

الفنان مناف حلبوني: تأثرت كثيرا بهذه الصورة لأنها تظهر إلى أي مدى نذهب لحماية أنفسنا…

وكما ترمزُ هذه الحافلاتُ إلى ما عاشته حلب منَ انقسام، اختارَ مناف عرضَها في المكان ِ نفسِه الذي كان مسرحا ً لحائط ٍ قسمَ برلين إلى شطرين لنحو ِ أربعةِ عقود.

الفنان مناف حلبوني: الرسالة التي اريد ايصالها هي ضرورة التفكير بالسلم، اريد ان يعود الحديث لحل المشاكل سويا - من الضروري التفاعل وحل المشاكل ليس في سوريا فقط في اي مكان.

لكنّ هذه الرسالة َ لم تصلْ لسكّان ِ مدينةِ دريسدن التي كانت أولَ من شهد َ هذا العملَ مطلع َ العام.

فالمدينة ُ التي تضمّ ُ عددا ً كبيرا ً من مناصري حزبِ البديل لألمانيا المتطرّف، والذي يدعو لإعادة ِ اللاجئين السّوريين إلى بلادهم، شهدت تظاهراتٍ أمام الباصات مطالبة ً بإزالتِها.

كريستيان … الشريكة الالمانية في المشروع:

في منطقتنا هناك شعور بالاستياء من اللاجئين بسبب المعلومات المغلوطة المنتشرة… ولكن رد الفعل الذي لقيناه كان صادما وقد فوجئنا بان نجد اشخاصا يصرخون ويتصرفون بعنف عندما نصبنا الباصات في دريسدن. ولكن في برلين المجتمع اكثر انفتاحا ومن الجيد ان نجد العمل هنا.

يبدو واضحا أنّ هذا العملَ يجذبُ الكثيرَ من الألمان والسيّاح ِ هنا، رُغم أنّ الجميع َ لا يعرفون ما يرمزُ إليه. ولكنّهم يتوقـّفون، يقرأون، ويأخذون الصور.

ستاند اب:

يعيشُ آلافُ اللاجئين السّوريين في هذه المدينةِ هربا من الحرب في بلادِهم، ويبدو أنّ كثيرين من الألمان ينسَون سببَ وجودِهم الأساسي هنا. هذه الحافلاتُ يأملُ مناف في أن تساعدَهم على تذكّر ِ الأسباب.