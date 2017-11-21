كيف كذب نصرالله نفسه؟

نصرالله يقول أنا أنفي إرسال أي سلاح لليمن

زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله يؤكد عدم إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثي باليمن...

فبطبيعة الحال هناك صعوبة الإمداد العسكري بحكم الجغرافيا أولا, وبحكم حصول حزب الله على أسلحته من المصدر الإيراني نفسِه الذي يمدّ الانقلابيين بسلاحهم.

ولكنّ ذلك لا ينفي وجود مقاتلين لحزب الله في اليمن وقادة يهتمون بالتدريب والتخطيط لحراك الميليشيات.. وهو مثبتٌ بالصوت والصورة.

(مدرّب من حزب الله نحن منكم وأنتم منا)

(بعد عندكم العملية البرية , فرجونا شو بدكم تعملو)

(مدرّب من حزب الله يتحدث)

هذا وينفي نصرالله بشكل قاطع على حد تعبيره أي علاقة بإطلاق الصاروخ الباليستي..

نصرالله

إلا أنّ هذه اللقطات عن قرب من موقع إطلاق الصاروخ

هي موقّعة من الإعلام الحربي المموّل من إيران وبإشراف تقني من حزب الله .. تشير إلى تواجدهم في مكان وزمان إطلاق الصاروخ.

على سبيل المثال لا الحصر.. ينفي نصرالله قبل أيام وجود حزب الله وإيران باليمن...

نصرالله ينفي ويقول أين إيران وحزب الله باليمن

وفي تناقض واضح ... يعود ويصف العلاقة بين ميليشيا الحوثي وحزب الله كالتالي...

(ينتمون الينا وننتمي إليهم)