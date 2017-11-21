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مؤتمر الرياض هدفه إعادة تشكيل الوفد المعارض المشارك في جنيف

المصدر: الحدث.نت
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الائتلاف السوري يصف الاستقالات من هيئة المفاوضات بالطبيعية تمهيدا لانتخاب هيئة جديدة في مؤتمر الرياض 2

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