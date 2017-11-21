مؤتمر الرياض هدفه إعادة تشكيل الوفد المعارض المشارك في جنيف آخر تحديث: الثلاثاء 2 ربيع الأول 1439 هـ - 21 نوفمبر 2017 KSA 13:23 - GMT 10:23 تارخ النشر: الثلاثاء 2 ربيع الأول 1439 هـ - 21 نوفمبر 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مؤتمر الرياض هدفه إعادة تشكيل الوفد المعارض المشارك في جنيف PDF اطبع حجم الخط الائتلاف السوري يصف الاستقالات من هيئة المفاوضات بالطبيعية تمهيدا لانتخاب هيئة جديدة في مؤتمر الرياض 2