مؤتمر الرياض هدفه إعادة تشكيل الوفد المعارض المشارك في جنيف

2 ربيع الأول 1439 هـ -

2 ربيع الأول 1439 هـ -

الائتلاف السوري يصف الاستقالات من هيئة المفاوضات بالطبيعية تمهيدا لانتخاب هيئة جديدة في مؤتمر الرياض 2