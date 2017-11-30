تجدد الاشتباكات بين الانقلابيين في صنعاء

أفاد شهود عيان في العاصمة اليمنية صنعاء ان الاشتباكات تجددت ب ميليشيات الحليفين الانقلابيين الرئيس المخلوع صالح، وجماعة التمرد الحوثي في الحي السياسي، وحي حدة

واكدت الشهود ان الحوثيين هاجموا بعيد انتهاء احتافلهم بالمولد النبوي مباشرة في ميدان السبعين منازل كل من العميد طارق محمد عبدالله صالح وشقيقه محمد محمد عبدالله صالح في الحي السياسي، كما هاجمت مجموعة اخرى مدعومة بخمس عربات مسلحة منزل العميد عمار محمد عبدالله صالح وكيل جهاز الامن القومي السابق في حي حدة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بالاسلحة الرشاشة وقذائف ال.. أر، بي جي