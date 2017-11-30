جنازة الفنانة شادية

إجراءاتٌ أمنية ٌ غيرُ مسبوقة فى جنازاتِ الفنانين، و آلافُ المشيّعين كانوا في انتظارِ جنازةِ الراحلة شادية في مسجدِ السيدة نفيسة كما أوصَت قبلَ وفاتِها.

حضرَ الجنازة َ عددٌ من الفنانين، فضلاً عن أفراد ِ أسرتِها و منهم ناهد شكري، إبنة ُ شقيقِها التي كانت شادية بمثابةِ أمّ ٍ لها.

الفنّانة شادية، و اسمُها الحقيقي فاطمة شاكر، وافتها المنية ُ مساءَ أمس في مستشفى الجلاء العسكري، حيث دخلت العناية َ المركّزة أوائلَ الشهر ِ الحالي إثرَ تعرُّضِها لجلطةٍ في المخ.

معبودة ُ الجماهير، دلوعة الشاشة، و ألقابٌ كثيرة أخرى أطلقـَها النقادُ على الفنانةِ الراحلة، صاحبةِ تاريخ ٍ فنّي ٍ ثريّ ٍ امتدّ َ لأكثرَ من أربعين عاما.

رصيدُها تعدّى المائة َ فيلم ٍ و مسرحية واحدة "ريا و سكينة" ، و أغان ٍ عاشت في وجدان ِ جمهورِها عقودا ً طويلة، و خاصة أغانيها الوطنية التي اعتاد َ المصريون سماعَها في المناسباتِ و الأحداثِ الهامة التى تمرّ ُ بها مصر.

من أشهر ِ أعمالِها فيلم "شيء من الخوف"، المرأة المجهولة، و سلسلة ُ أفلام ٍ مع زوجِها حينذاك صلاح ذوالفقار.

آخرُ أعمالِها السينمائية كان فيلم "لا تسألني من أنا" عامَ أربعةٍ و ثمانين، ثم وفي أواخر الثمانينات اعتزلت الفن و ارتدت الحجاب، و ابتعدت عن أيّ ظهور ٍ إعلامي.