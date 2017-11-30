مأساة الغوطة الشرقية مستمرة

تحذير دولي من تردي أوضاع سكان الغوطة الشرقية وتفاقم ازمة اطفالها مع اصرار قوات النظام على محاصرتها وقصفها

منظمة يونسف كشفت ان اطفال الغوطة يعانون من اسوأ مستوى سوء تغذية في المنطقة منذ اندلاع الحرب في سوريا _

سكان من الغوطة

ايغلاند كشف ان خمسمئة شخص بحاجة لإجلاء طبي عاجل بنيهم مئة وسبعة وستون طفلا بحاجة ماسة الى المساعدة العاجلة

منسق الامم المتحدة الامم المتحدة للشؤون الانسانية يان ايغلاند دعا نظام الاسد الى السماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية الى سكان الغوطة المحاصرين

المسؤول الاممي اكد ان هناك حاجة لهدوء مستدام كي يتاح المجال لتأمين الغذاء لاربعمئة ألف شخص في الغوطة الشرقية مشيرا الى ترقب الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الانسانية سماح قوات النظام التي تحاصر الغوطة بدء عملية الإجلاء

مندوب المهجرين في الغوطة

منظمة العفو الدولية اشارت في تقرير أخير لها الى ان قوات الأسد استخدمت قنابل عنقودية محظورة دوليا في هجماته على الغوطة الشرقية متهمة النظام بارتكاب جرائم حرب على نطاق وصفته بالملحمي