الحوثيون يطلقون النار على تظاهرة نسائية

أفاد شهود عيان أن ميليشيات الحوثي فرقت تظاهرت نسائية احتجاجية ضمت المئات في الساحة القريبة من جامع الصالح واستخدمت الميليشيات الهراوات والرصاص الحي ضد النساء المحتجات اللائي خرجنا للتنديد بمقتل الرئيس السبق علي ايدي الميليشيات الإثنين النماضي

كما اكدت المصادر خروج مئات من النساء في مظاهرة احتجاحجية من أنصار حزب المؤتمر الشعبي أما المستشفى العسكري في حي شعوب للمطالبة بتسليم جثة الرئيس السابق صالح