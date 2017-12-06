طبيب شرعي شاهد فيديو صالح.. ماذا كشف؟

من حيث لا تعلم ميليشيات الحوثي جاء فيديو إعلان مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح دليل إدانة على اغتياله والتنكيل بجثته.

الطب الشرعي حسم أمره بأن بقايا شظايا صغيرة على وجه المغدور تدل على أن صالح كان في وضعية دفاعية أثناء الاشتباك مع عناصر الميليشيات

أما وجود شاش مدمى في منطقة البطن يدل على ان إصابة في النصف الأيسر من البطن قد تكون هي السبب الرئيس للوفاة.

أما إصابة الرأس فجاءت بعد الوفاة لغرض التمثيل بالجثة وفقا للطبيب الشرعي مستدلا بذلك على أن جمجمة صالح تعرضت لإصابة بليغة بطلقة أخذ مطلقها وضعية بزاوية تعلو الجثة ومن مسافة قريبة جداً

كما يلاحظ عدم وجود دماء على الرأس و الوجه الأمر الذي يدل على التنظيف الذي تعرض له الوجه

أما علامات الدم الموجودة على ملابس الجثة فتظهر أنه دم جاف لنزيف مضى عليه 5 ساعات على الأقل ..

وجود جزء من الدماغ ملتصق على البطانية دون أي أثر لدماء، دليل آخر على أن الجثة وضعت على الغطاء بعد فترة وجيزة من الإصابة وبعد أن توقف نزيف الرأس

المشاهد تظهر أن هيئة ووضعية الجثة تدل على أن اليدين والرجلين كانتا مربوطتان للخلف

ملابس صالح حملت أثرا رثا يوحي بأن الجثة غطيت بشيء ما لفترة من الزمن، وتم نقلها بين أكثر من مكان وبأكثر من طريقة ..

حيثيات تورط ميليشيات الحوثي بالقتل العمد والتنكيل بجثة الرئيس اليمني السابق وتدعمها هتافات انتقامية ومسيرات دعا اليها زعيم المتمردين للاحتفال بمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح