بوتين فجأة في سوريا

البداية من سوريا والزيارة المفاجئة اليوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية قُبيل توجّهه إلى مصر ومن بعدها تركيا... حيث أعلن أنه سيبحث مع نظيره المصري والتركي الحوار السوري المقبل.

ففي قاعدة حميميم الروسية كان بوتين استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد بحضور وزير الدفاع الروسي وقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا. وأمر بوتين البدء بسحب غالبية القوات الروسية من سوريا إلى نقاط مرابطتها الدائمة على أن تحتفظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس....

بوتين أعرب للأسد عن أمله البدء بالعمل من أجل مؤتمر سوتشي للحوار الوطني الذي سيبحثه مع القاهرة وأنقرة في جولته.