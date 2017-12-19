السليمانية تشتعل بالتظاهرات

لليوم الثاني على التوالي .. تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في السليمانية, حيث أفادت وسائل اعلام محلية عراقية بمقتل 3 متظاهرين وإصابة نحو 80 بتظاهرات في السليمانية

أفيد اليوم عن سقوط ثلاثة جرحى في قضاء كوية..

وبحسب المعلومات الواردة فإن المتظاهرين أحرقوا من جديد مقرات للاحزاب الكردية على اطراف كل من اربيل والسليمانية

وقد هاجم عدد من المتظاهرين مقر حزب طالباني وسيطروا على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كفري ... وشهدت مناطق أخرى في السليمانية، تظاهرات تطالب بتسديد مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين.