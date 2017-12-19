فضيحة إدارة أوباما مع حزب الله

فضيحة مدوية تلاحق إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، التي غضت الطرف عن جرائم مليشيا حزب الله اللبناني ضد المصالح الأميركية وفوق التراب الأميركي، مقابل الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران.

هذه الاتهامات، جاءت في تحقيق مفصل لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، أكدت أن إدارة أوباما عطلت تحقيقا لإدارة مكافحة المخدرات، يثبت تورط حزب الله في تهريب الكوكايين إلى الداخل الأميركي، عبر شبكة دائرية تشمل أميركا اللاتينية وغرب إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

التحقيقات المستندة إلى جهد 30 جهازا استخباراتيا دوليا، بينها "السي آي ايه"، أشارت إلى تلقي حزب الله نحو مليار دولار من تجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال وتجارة السيارات المستعملة.

اللافت حسب التحقيق، أن إدارة أوباما منعت أو عطلت توقيف مسؤولين كبارا من حزب الله متورطين في جرائم تضر بالمصالح الأميركية، بينهم تاجر السلاح، علي فياض، وعبد الله صفي الدين، مسؤول حزب الله في مكتب طهران، فضلا عن خلية فيلق القدس في أميركا، والمصرف اللبناني المرتبط بغسيل الأموال.

التقرير يشير إلى مفارقة أن إدارة أوباما غضت الطرف عن جرائم حزب الله وإيران، بينما يعمل الطرفان على ضرب المصالح الأميركية في العراق وسوريا، من خلال تدريب مليشيات تستهدف الوجود الأميركي.