شاهد الأطفال الذين جنّدهم الحوثيون

العشراتُ من الأطفال المجندين في صفوف الميليشيات الحوثية في قبضة الجيش الوطني حيث يتم فصلُهم عن المقاتلين من كبار السن بحسَب أوامرِ هيئةِ اركان ِالجيش اليمني

النقيب عصام بحيبح

مسؤول مركز ايواء الأطفال المجندين في بيحان

رواياتُ الأطفالِ المجندين تعكسُ حجمَ التضليلِ الذي مارسته المليشياتُ عليهم

الأطفالُ المجندون تعرضوا أيضا لإعداماتٍ ميدانية في حال ِرفضوا القتال ، وتم منعُهم من التواصلِ مع ذويهم منذ وصولِهم الى جبهاتِ القتال

الأطفال المجندون بعثوا برسالةٍ مفتوحة تحذر الأهالي من إرسال ِأطفالِهم مع الميليشيات

تجنيدُ الأطفال جريمة ٌيعاقبُ عليها القانونُ الدولي وتصنفُ جريمةَ حرب