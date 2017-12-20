مجزرة في معرة النعمان في إدلب

نفذت طائرات حربية ضربات استهدفت من خلالها أماكن في بلدة معرشورين بريف مدينة معرة النعمان الواقعة جنوب ريف إدلب،

وبحسب المرصد أسفرت الغارات عن مجزرة قُتل فيها تسعة عشر شخصاً بينهم سبعة أطفال ونازحون من عائلة واحدة، كما أصيب 31 شخصاً على الأقل بجروح بعضها خطرة.

يذكر أن الطائرات الحربية كانت قد نفذت مجزرة قبل 3 أيام، حيث نشر المرصد السوري أن طائرات حربية استهدفت مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بنحو 15 غارة.