أشهر الداعشيات الفرنسيات في قبضة الأكراد

أشهر المقاتلات الفرنسيات في داعش في قبضة مقاتلين أكراد,

راسلت أمّها وقالت إنها تائبة وتريد العودة إلى فرنسا كما لا تمانع محاكمتها هناك, خصوصاً أنّ مسارها الإرهابي حافلٌ.

نتعرّف إلى أشهر الداعشيات في العرض التالي.

إميلي... أشهر الداعشيات

عمرها 33 عاماً

فرنسية الجنسية

اعتقلت بفرنسا في 2012

وزعت مناشير تدعو للتطرف

سافرت إلى سوريا في 2013

نشأة إيميلي.. وحياتها

ابنة شرطي فرنسي

من عائلة مسيحية

تزوجت بجزائري وأصبحت أمّاً لـ3

ارتدت النقاب وتواصلت مع متطرفين

وظيفة إميلي بداعش

الترويج والتجنيد الإلكتروني

استخدام السلاح

تصدير الإرهاب لفرنسا عبر معارفها

على اللائحة السوداء دوليا