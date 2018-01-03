بعد مأساة الطفل كريم جاء دور قاسم

أصيب قاسم ذو العامين بإصابات خطيرة في وجهه نتيجة تعرض منزل عائلته في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية لدمشق لغارة جوية من طائرات نظام الأسد بتاريخ الثالث من ديسمبر الماضي

بعد مرور شهر كامل على اصابته لايزال قاسم محروما من العلاج بسبب استمرار الحصار المفروض على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية كما حرم كذلك من رعاية والدته التي قتلت بالغارة ذاتها

دكتور يتحدث عن اصابة قاسم

يعيش الان قاسم بشكل اساسي على التغذية الأنبوبية بسبب تضرر فمه كما تعرض هذا الطفل لتشوهات قد ترافقه لبقية حياته في حال لم يجد رعاية صحية بشكل عاجل .. ألم يشبه ما تعرض له الطفل كريم أيضا ابن الغوطة الشرقية كذلك الذي فقد عينه بالتزامن مع قاسم وفقد والدته أيضا .. معاناة لنحو أربعمائة ألف مدني محاصرون ويتعرضون للقصف منذ خمس سنوات.

لتبقى المناشدات الانسانية للمنظمات الدولية كل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأطفال .. وإن كانت غالبا لا تسمن ولا تغني من جوع.