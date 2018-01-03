موفد الحدث يجول في بعض مديريات البيضاء

هنا البيضاء وهذه أولُ زيارة ٍ رسمية لمحافظِ البيضاء إلى مديريةِ نعمان المحرّرة، تلتها زيارة ٌ إلى مديريةِ ناطع المحرّرة ..

البيضاء، المحافظة ُ التي لم يدخلْ الحوثيون أغلبَ مديرياتِها فضلا ً لصلابةِ مقاومتِها التي تخوضُ حربَ استنزافٍ ضدّ المليشياتِ منذ الانقلابِ على الشرعية.

وهنا المتون مركزُ مديريةِ خب الشعف كبرى مديرياتِ الجمهورية اليمنية وهذه زيارة ٌ للفريق محمد المقدشي مستشار ِ القائد الأعلى للقواتِ المسلـّحةِ اليمنية ..

الجولة ُ شملت المناطقَ المحرّرة من محافظةِ الجوف والطريقَ الدوليّ َ الرابط َ بين محافظتي الجوف وصعدة.

تحريرُ مديريةِ خب الشعف جعلَ الأنظارَ تتجه ُ نحو مديريةِ برط المحاذيةِ لصعد.

استراتيجية ُ الجبهاتِ المتعدّدة الذي دشّنـَها التحالفُ ساهمت في زيادةِ الضغط على المليشيات وتشتيتِ قدرتِها العسكرية ما سارع َ في انهيارِهم.