الحرس الثوري الإيراني يزعم انتهاء الاحتجاجات

على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران الأسبوع الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا هو الثاني من نوعه أعلن فيه انتهاء الاحتجاجات ولام فيه قوى خارجية في تدبير المظاهرات.

الحرس الثوري قال إن قوات الأمن تمكنت من إخماد الاضطرابات التي قال إنها أُثيرت من قبل أعداء أجانب على حد قوله.

وقال الحرس إن المظاهرات افتعلتها دولا غربية وإقليمية بحسب البيان.