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ميليشيات الحوثي تواصل اعتقالاتها ضد كوادر حزب المؤتمر في صنعاء

المصدر: الحدث.نت
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إرباك وهلع يدفعان بالميليشيات للمسارعة إلى ممارسة ضغوط على شيوخ القبائل لرفدها بالمقاتلين والأموال

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