ميليشيات الحوثي تواصل اعتقالاتها ضد كوادر حزب المؤتمر في صنعاء آخر تحديث: الاثنين 20 ربيع الثاني 1439 هـ - 08 يناير 2018 KSA 13:03 - GMT 10:03 تارخ النشر: الاثنين 20 ربيع الثاني 1439 هـ - 08 يناير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ميليشيات الحوثي تواصل اعتقالاتها ضد كوادر حزب المؤتمر في صنعاء PDF اطبع حجم الخط إرباك وهلع يدفعان بالميليشيات للمسارعة إلى ممارسة ضغوط على شيوخ القبائل لرفدها بالمقاتلين والأموال