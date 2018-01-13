المسوري يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل صالح

قال محمد المسوري محامي الرئيس اليمني السابق علي صالح إن الظروف التي تمر بها جماعة الحوثي تمثل فرصة للتخلص منها، مشيرا إلى أنها بدأت تفرض التجنيد الإجباري وتأخذ الطلبة من مدارس للزج بهم في القتال.

المسوري وفي مقابلة مع الحدث حذر من أن جماعة الحوثي لا أمان لها، وقال إن من يعتقد بأنه سيتحالف معها مستقبلا وأنها ستقف معه فهو واهم. المسوري كشف وجود خيانات من بعض الشخصيات وقال إنه سيأتي الوقت الذي سيعلن عنها، وأشار إلى أن الرئيس الراحل صالح كان ضحية خيانة.