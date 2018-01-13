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رئيس البرلمان العراقي يتحدث عن الانتخابات والنازحين والإعمار

المصدر: الحدث.نت
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قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي إنه من المقرر أن يصوت البرلمان على قانون الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في جلسته المرتقبة الأحد المقبل.
الجبوري وفي مقابلة مع الحدث قال إن تسريع عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار هو هدف وطني قبل البت بإجراء الانتخابات أو تأجيلها.

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