التحالف الدولي: مهمتنا هي محاربة تنظيم داعش

مع تطورات الأزمة التركية الأميركية التي تلوح في الأفق مع إعلان واشنطن تشكيل قوة عسكرية من المقاتلين الأكراد لتتولى حماية الحدود الشمالية في سوريا.. رد المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش ريان ديلون على الاتهامات التركية بالقول إن مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية ليست ضمن نطاق عملياته

ديلون اكد ان التحالف لم يغير مهمته في القيام بعمليات لطرد التنظيم من مناطق معينة بالعراق وسوريا، وتحقيق الاستقرار الإقليمي .

وأضاف أن التحالف سيواصل تقديم الدعم لشركائه بهدف الانتصار على جيوب داعش، على امتداد وادي الفرات الأوسط، وخاصة شمالي البوكمال والمساحات الواقعة شرقي نهر الفرات