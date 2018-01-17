الجزائر تحظر استيراد مئات السلع الكمالية

مع مطلع العام الجديد بدت مراكز تسوق عدة في الجزائر شبه خال من البضائع المستوردة .. السبب قرار حكومي يحظر استيراد ما يقارب 900 نوع من تلك السلع .

زيادات كبيرة في أسعار ما تبقى من مخزون المنتجات المستوردة بعدما دخل مرسوم الحكومة حيز التنفيذ.. وهو يقضي بمنع استيراد منتجات صنفت من الكماليات او أنها تنتج على الصعيد المحلي..

تدخل صاحب محل ومواطنين مع وضد القرار

السلطات تهدف بقرارها هذا إلى خفض فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تثقل كاهل البلاد منذ سنوات.. الا ان مؤسسات محلية ابدت تخوفها من منع استيراد منتجات تستخدم في صناعاتها الأولية

تدخل وزير التجارة

جدل آخر حول قدرة المؤسسات المحلية على تغطية حاجيات السوق الوطنية.. في وقت لجأت فيه الحكومة ايضا الى فرض ضرائب جمركية إضافية على المنتجات المستوردة.

تدخل خبير اقتصادي

المواطنون يشتكون ليس فقط من ارتفاع اسعار المنتوجات المحظور استيرادها. ذلك أن موجة الغلاء شملت أيضا تلك المصنوعة محليا بعد الزيادات التي اقرتها الحكومة على مواد الطاقة ما اثار مخاوف من استنزاف قدرة الجزائري الشرائية..