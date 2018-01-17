قطر جندت قناصة في تونس

الدور القطري في تحويل مسارات الثورات العربية ..

لركوب التيارات المتطرّفة موجة التغيير

تتكشّف مع مرور الوقت.

فبعد ليبيا ودور قطر في دعم المتطرفين

ها هي تونس... بعيني الصحافي الفرنسي أوليفييه بيو الذي أثار حالة من الجدل بعدما تحدث عن مشاهداته في تونس في 2011، وأكد في كتابه

"الثورة التونسية: عشرة أيام هزت العالم العربي"

أن قطر جندت مرتزقة لاستهداف المتظاهرين في تونس لإثارة الفوضى.

بعض هؤلاء المرتزقة جندتهم قطر مقابل 1000 إلى 1500 دولار يومياً، في تونس لاستهداف المتظاهرين،

وفي مقابلة مع إعلام تونسي عبر skype قال بيو إنه شاهد فرقة قناصة وهو جالس في مقهى في مطار قرطاج يحملون حقائب سوداء كبيرة في أيديهم اليمنى وحقائب رمادية صغيرة على اليسار... أخبره صديقه الجندي الفرنسي السابق إنهم قناصة.

كان هناك إلى جانبي شخص تبادلت معه الحديث، وخلال 5 دقائق هذا الرجل شرح لي تقريبًا أنهم مرتزقة وأنه يعرف جيدًا هؤلاء الأشخاص لأنه كان ضابطًا في الجيش الفرنسي. وأخبرني أنه كان ينتظر أصدقاء ليأخذوه في مهمة، وسألته المزيد عن أسباب تواجده في تونس. فقال لي: أعرف جيدًا هؤلاء الأشخاص، إنهم مرتزقة، قناصة من جنوب أفريقيا". هذه حقائب القناصة الكبيرة وحقائب الذخيرة الرمادية الصغيرة.

ووفق الصحافي الفرنسي, فإنّ مرور هؤلاء عبر المطار في هذه الفترة طبيعي بدون التنبه لهم, ومعظم الحماقات الأمنية على حد قوله تُرتكب في الأوقات التي تختنق فيها أنظمة الشرطة أو الأمن.. ولا يتم احترام البروتوكلات التفتيشية بسبب موجة التظاهرات في الشوارع التونسية