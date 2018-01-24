واشنطن تفاجئ أكراد سوريا وتهددهم بوقف دعمها

تصريح لافت و مثير للبنتاغون الأميركي بعد إعلان قوات حماية الشعب الكردية في سوريا النفير العام و دعوة الأكراد إلى قتال تركيا في عفرين ..

البنتاغون هدد الأكراد بوقف دعمه لهم إذا أرسلوا مقاتليهم إلى عفرين وذلك تعليقا على أنباء انتقال مواكب للتنظيم من القامشلي ..

تصريحات البنتاغون تزامنت و اتهامات للخارجية الاميركية لروسيا بخلق الفتنة بين موسكو وواشنطن كدولتين رئيسيتين في حلف الناتو ..

في الاثناء يرتقب اليوم أن يتصل ترمب باردوغان لبحث عملية تركيا في أول اتصال منذ بدء العملية ...