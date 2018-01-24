ابتسامة الحريري العريضة مع لافروف تثير ضجة بين السوريين

بعد نشر صور للإئتلاف في اجتماع مع لافروف وهم بابتسامة عريضة, تعرض رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري الى حملة من الانتقادات.

الحريري وعلى صفحته على توتير وعلى صفحة الإئتلاف قدم اعتذاره وغرد "باسمي كرئيس لهيئة التفاوض اعتذر لشعبنا السوري المكلوم عن هذه الصورة غير اللائقة وأؤكد انه ربما كان اكثر الناس ابتساماً اكثرهم دفاعا ًعن قضيتنا"