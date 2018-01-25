التحالف في اليمن يسلم أطفالا أسرى لشرطة مأرب

سبعة وعشرون طفلا يمنيا أسيرا دون الثامنة عشر سلمتهم قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية للحكومة اليمنية الشرعية.

فعند منفذ شرورة الحدودي وبإشراف كل من الصليب الأحمر الدولي وهيئة الهلال الأحمر السعودية تم تسليم الأطفال لمندوبين من شرطة مأرب الذين أكدوا أنهم سيوفرون الرعاية اللازمة للأسرى .

هؤلاء الأطفال كان قد ألقي القبض عليهم عند الحدود السعودية اليمنية حيث زجت بهم ميليشيات الحوثي في جبهات القتال وغررت بهم للمشاركة في المعارك.

حيث يستخدم الانقلابيون جملة من الأساليب لتجنيد القصر منها ترغيبهم بمرتبات شهرية عالية في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها البلاد، أو من خلال ترهيب أولياء الأمور بسجنهم في حال لم يرسلوا أبنائهم للتجنيد.

لكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينفذ حاليا مشروعا لإعادة تأهيل الأطفال المجندين أو المتأثرين بالحرب في اليمن بعيدا عن أي اعتبارات للجهة التي ينتمون لها

المشروع الذي يعد الأول من نوعه ينفذ على عدة مراحل.

المرحلتين الأولى والثانية تم خلالها تأهيل 80 طفلا من محافظات مأرب والجوف وعمران وتعز

أما المرحلة الثالثة فستتوسع لتشمل كافة المحافظات السابقة بالإضافة إلى العاصمة صنعاء.

ورغم التحذيرات المحلية والدولية من مخاطر استغلال الأطفال في الحرب إلا أن ميليشيا الحوثي دشنت مؤخرا التجنيد الإجباري في صفوف الشباب والأطفال في كافة المحافظات الخاضعة لها.