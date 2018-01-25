العونيون وجمهور ميليشيا حزب الله اختلفوا على فيلم

الانسجام بين جمهوري التيار الوطني الحر وحزب الله الذي ظهر على مدى سنين يكاد يسقط أمام موضوع عرض سينمائي

دعوة حزب الله لمقاطعة الفيلم الاميركي "ذا بوست" بدعوى أن مخرج الفيلم يدعم اسرائيل رد عليه التيار بافتتاحية نشرة الاخبار على القناة الناطقة باسمه

مقدمة نشرة الاخبار : منع عرضه هو "جريمة ثقافية في حق الحرية، تعيد بشكل أو بآخر تجسيد نظرية قمع الرأي الآخر، بذريعة مواجهة العدو، وهو منطق لم يفضِ في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي إلا إلى هزيمة تلو هزيمة".

ليتفاقم السجال بعدها على اوجه على مواقع التواصل حيث وصل التراشق الالكتروني بين الطرفين الى حد التجريح والتخوين

جمهور الحزب وصف التيار الوطني الحر بالتيار الذي يسعى الى التطبيع مع اسرائيل لينتشر هاشتاغ #تيار-التطبيع... في وقت اتُهم الموالون لحركة أمل بتأجيج الموقف ضد التيار الوطني الحر

في المقابل، دعا مناصرو التيار في تعليقاتهم الى حماية الحريات في وجه من يتذرع بمواجهة اسرائيل عبر قمع الحريات

أوساط سياسيّة اعتبرت أنّ الخلاف العلني على موضوع سعي الميليشيا الى حجب الفيلم لما يمثله ذلك من انتهاك للحريات يحمل في طياته شرخا اعمقا بين الطرفين..