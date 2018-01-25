مشاهد صادمة جدا.. إعدامات ميدانية في ليبيا

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها من عمليات الإعدام التي وصفتها بالوحشية والتي تتم دون محاكمة في مدينة بنغازي,

وذلك بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر إعدام نحو عشرة أشخاص في موقع التفجير المزدوج الذي استهدف حي السلماني والذي خلف ما لا يقل عن خمسة وثلاثين قتيلا .. هذا وكررت الأمم المتحدة طلبها بتسليم محمود الورفلي, القائد بالقوات الخاصة, إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدة أنها رصدت خمس حالات إعدام على الأقل, ارتكبها أو أمر بها الورفلي في الفين وسبعة عشر