موفدة الحدث تجول في مرقد النبي يونس

هذا هو سوق النبي يونس احد أشهر الاسواق داخل مدينة الموصل ... وكما ترون فان الحياة قد عادت الى هذا السوق

التجار والمتسوقون يجولون داخل السوق الذي يبيع كل انواع السلع من الطعام والحاجيات وحتى الذهب

شخص يشرح عن انواع الحلويات في الموصل

بقيت هنا.. وهذه الشغلات كان ماكو منها مثلا شامبو ما في صورة يلي في صورة نتحاسب عليه ... ريح ومعطرات دون صور ... الحياة رجعت لطبيعتها اكثر الشغلات التي كنا محرومين منها قدرنا نجيبها

النسوة يتجولن بحرية داخل السوق دون تغطية وجوههن... كما يمكن رؤية الانارة موصولة فوق بسطات الباعة

اني ما رحت خليت ببيتي .. أسى الحمدالله راتب اكو واكو استقرار وامان وكل شيء وكهرباء وماء واكو امان وأسواق مفتوحة وكل أولادي يروحون مدارس وعندي ولد بالجامعة

رغم ذلك يبقى هناك صعوبات يعاني منها الموصلي شرحها لنا أركان الذي ما يزال طالبا جامعيا

والله رجع التعليم لكن الظروف كما هي نفس الشي الناس ميتة من الجوع ... انا رح اتخرج رح ألقى تعيين او روح شرطة وجيش وكلية عسكرية

عبرنا الشارع داخل الموصل للوصول الى مرقد النبي يونس

ها نحن الان في مرقد النبي يونس احد ابرز المواقع داخل مدينة الموصل. هذا المرقد كان مقصدا . لكن كما ترون في الصور فقد حوله تنظيم داعش الى ركام

لكن رغم ذلك ما يزال المرقد مقصدا للأهالي الذي يجولون فوق حطامه وما تبقى منه. اما ساحاته فحولها الأطفال الى ملاعب يلهون فيها

رولا الخطيب -الحدث -الموصل