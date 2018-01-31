الدول المقاطعة لقطر تستنكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان

محاولات قطرية مستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الاسباب الرئيسية للازمة مع الدول المقاطعة للدوحة ..

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر في نوفمبر الماضي رأت فيه الدول الاربع احدى نتائج هذا التضليل .

بيان مشترك صدر عن بعثات السعودية، والامارات والبحرين ومصر، المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، قال

ان التقرير تضمن توصيفا مضللا للازمة السياسية

التي يعود اساسها لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليًا في تمويل ودعم الإرهاب

والترويج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، عبر منصات إعلامية تابعة لقطر أو تمول من خلال شخصيات قطرية.

واضاف البيان إن مقاطعة الدول الأربع لقطر يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي،

وهي اجراءات لا تستهدف الشعب القطري .

و اعربت بعثات الدول الاربع في بيانها المشترك على ان التقرير يعكس انحيازًا لأحد أطراف الأزمة السياسية بتبنيه الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية .

الدول الاربع اعتبرت ان تسريب التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان يؤكد ان هدف الحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية لمفوضية حقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير وليس من أجل نقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية ..