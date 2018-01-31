كوميديا سوتشي

حمل مؤتمر سوتشي في أروقته مفارقات سمّاها ناشطون سوريون بالكوميدية.

فبالرغم من المحاولات الروسية إقناع العالم بجدية مؤتمر سوتشي وتمثيله لكافة أطياف الشعب السوري، إلّا أن أغلبية الحضور كانوا من مؤيدي نظام الأسد، والبعض منهم حوّل المؤتمر إلى مناسبة اجتماعية، كما فعل رجل الأعمال الحلبي ناظم حنطاية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تداول ناشطون فيديو لمدعوين موالين للأسد يرددون أغنية بكتب اسمك يا بلادي في الطائرة قبيل وصولهم إلى مؤتمر سوتشي.

مغردون سوريون سخروا أيضاً من الأنباء التي أكدت مشاركة الفنانة سارية السواس في مؤتمر سوتشي، إلى جانب بعض الأسماء الفنية الأخرى، التي لا ناقة لها ولا جمل في الأزمة السورية.