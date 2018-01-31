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ماذا قال ترمب في خطابه السنوي عن حال الاتحاد؟

المصدر: الحدث.نت
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في اول خطاب لحال الاتحاد وجه الرئيس ترامب رساله للشعب الإيراني قائلا ان الولايات المتحدة تقف معه ضد الديكاتوريه الفاسده و طالب الكنغرس بتعديل عيوب الاتفاق النووي و أشار الي تحرير كل الأراضي التي كانت في قبضه تنظيم داعش في العراق و سوريا
لقطه صوتيه مع الرئيس ترامب
و في جزء ملفت طلب ترامب من الكنغرس بالابقاء علي معتقل جوانتمو مفتوحا و باعاده النظر باعتقال مرتكبي الاعمال الارهابيه في الخارج و ربط المساعدات الخارجيه الامريكيه بمواقف الدول مشيرا الي رغبته بسن قانون يمنح مليارات الدولارات للدول الصديقه فقط و التي تعمل لمصلحه بلاده
و حظي ترامب بتصفيق حاد عندما تحدث عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمه لإسرائيل و تحدث اسهاب عن التهديد الذي تمثله كوريا الشماليه و سياسيه المهادنه التي اتبعها اسلافه علي حد وصفه.
لكن معظم الخطاب تركز علي السياسه الداخليه من خفض البطاله الي معدلات قياسيه و تعديل القوانين الضريبه لكن الأهم تمحور حول خطه من اربع نقطا لاصلاح قوانين الهجره تقوي الحدود و تلغي تاشيره اليانصيب و القانون الذي يسمح للمواطنين باحضار عائلاتهم الممتده مقابل إعطاء التجنس لحوالي مليوني قاصر جاءوا مع عائلاتهم بشكل غير شرعي .
و يعتبر الخطاب فرصه للرئيس لعرض إنجازاته و الطلب من الكنغرس تنفيذ مشاريعه الجديده لكنه أيضا يظهر الانقسام الحزبي في المجلسين

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