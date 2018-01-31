في اول خطاب لحال الاتحاد وجه الرئيس ترامب رساله للشعب الإيراني قائلا ان الولايات المتحدة تقف معه ضد الديكاتوريه الفاسده و طالب الكنغرس بتعديل عيوب الاتفاق النووي و أشار الي تحرير كل الأراضي التي كانت في قبضه تنظيم داعش في العراق و سوريا
لقطه صوتيه مع الرئيس ترامب
و في جزء ملفت طلب ترامب من الكنغرس بالابقاء علي معتقل جوانتمو مفتوحا و باعاده النظر باعتقال مرتكبي الاعمال الارهابيه في الخارج و ربط المساعدات الخارجيه الامريكيه بمواقف الدول مشيرا الي رغبته بسن قانون يمنح مليارات الدولارات للدول الصديقه فقط و التي تعمل لمصلحه بلاده
و حظي ترامب بتصفيق حاد عندما تحدث عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمه لإسرائيل و تحدث اسهاب عن التهديد الذي تمثله كوريا الشماليه و سياسيه المهادنه التي اتبعها اسلافه علي حد وصفه.
لكن معظم الخطاب تركز علي السياسه الداخليه من خفض البطاله الي معدلات قياسيه و تعديل القوانين الضريبه لكن الأهم تمحور حول خطه من اربع نقطا لاصلاح قوانين الهجره تقوي الحدود و تلغي تاشيره اليانصيب و القانون الذي يسمح للمواطنين باحضار عائلاتهم الممتده مقابل إعطاء التجنس لحوالي مليوني قاصر جاءوا مع عائلاتهم بشكل غير شرعي .
و يعتبر الخطاب فرصه للرئيس لعرض إنجازاته و الطلب من الكنغرس تنفيذ مشاريعه الجديده لكنه أيضا يظهر الانقسام الحزبي في المجلسين
ماذا قال ترمب في خطابه السنوي عن حال الاتحاد؟
في اول خطاب لحال الاتحاد وجه الرئيس ترامب رساله للشعب الإيراني قائلا ان الولايات المتحدة تقف معه ضد الديكاتوريه الفاسده و طالب الكنغرس بتعديل عيوب الاتفاق النووي و أشار الي تحرير كل الأراضي التي كانت في قبضه تنظيم داعش في العراق و سوريا