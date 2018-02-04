روسيا تثأر لطيارها بقصف إدلب وواشنطن تنفي تزويد أي فصيل بصواريخ محمولة

مع تداعيات إسقاط المقاتلة الروسية على يد جبهة النصرة ومقتل قائدها اضافة الى الغموض الذي يكتنف مصير طيارها الثاني, دفع بروسيا إلى توجيه حمم صواريخها إلى ريف إدلب وتحديدا خان السبل, لتتجه بعدها أنظار روسيا وشكوكها الى الغريم التقليدي واشنطن التي استبقت اي اتهام مباشر بنفي أي مسؤولية لها عن الحادث. حيث نفت وزارة الخارجية الأميركية نفيا قاطعا الادعاءات بتزويدها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات لأي جهة مقاتلة بسوريا, وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة إن الولايات المتحدة لم تزود مطلقا أي جماعة في سوريا بصواريخ أرض جو تطلق من على الكتف, وأنّ واشنطن تشعر بقلق عميق من استخدام مثل هذه الأسلحة بسوريا. وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية, أنّ الحل لهذا العنف هو العودة إلى عملية جنيف بأسرع ما يمكن داعية روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

وكانت هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا, تبنّت إسقاط الطائرة الروسية وقالت إن أحد مقاتليها أسقطها مباشرة بصاروخ مضاد للطائرات.