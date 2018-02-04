مقابر الحوثيين امتلأت

مقابر حوثية قديمة امتلأت،، واخرى استحدثت لاستيعاب الإرتفاع في عدد قتلاهم

مشاهد لمقابر تنبئ بموت آخر

موت قادم لعناصرالمليشيات تكشفه مناسبة الذكرى السنوية لما تسميه ميليشيا الحوثي يوم الشهيد

ومع احياء الحوثيين ذكرى هذا اليوم، واحتفال بمزيد من الموت والقتل في صفوفهم توزعت مظاهر الاحتفال الحوثي بين:

اقامة معارض لصور قتلاهم

افتتاح مقابر جديدة

تخصيص عشرات المليارات من الريالات اليمنية لافتتاح وتسوير مقابر في ذمار وصنعاء وحجة وعمران وصعدة وريمة وإب

نشر لوحات اعلانية بصور القتلى في المدن

فرض جبايات مالية كبيرة على التجار لتمويل احتفالاتهم

تحريض الشباب على الذهاب الى جبهات القتال

احتفالات تتزامن مع حملة تجنيد اجبارية تنفذها المليشيات على طلبة المدارس والاطفال للزج بهم في جبهات القتال اضافة الى فرض غرامات مالية على الرافضين والهاربين من التجيند.

سياسية التكتم المتبعة لدى المليشيات عن قتلاها في الجبهات تنكشف اليوم من خلال حجم معارض الصور واعداد المقابر الجديدة ، حيث قدرت مصادر في صنعاء عدد قتلى الميليشيات خلال العام الماضي بخمسين الف قتيل، فيما بلغ عدد قتلاهم خلال الأشهر الثلاث الماضية بنحو أحد عشر ألف قتيل بحسب التحالف.