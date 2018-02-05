تدمير جسور الرقة والأهالي يتنقلون بين ضفتي النهر عبر مراكب بالية

عبور أهالي الرقة بين ضفتي الفرات بات رحلة شقاء أو ربما موت بعد أن دُمرت كل الجسور الرابطة بين ضفتي النهر والبنى التحتية للمدينة إبان حربه على داعش

وإلى جانب الأخطار التي تحف برحلة العبور اليومية لأهالي الرقة بين ضفتي الفرات على متن مراكب بالية فإن كلفة العبور العالية بحد ذاتها تثقل كاهلهم وهم الذين يعانون ما يعانونه بعد ما حل بمدينتهم منذ دخلها داعش إلى غاية عمليات التحالف

خيارا العزلة أو رحلة العذاب التي يخوضها الأهالي كل لسبيله جعلت مبلغ أمانيهم إصلاح جسر من الجسور يغنيهم عن المراكب حتى يعبروا لغاياتهم

ويبدو أن مهمة إعادة ترميم ما دمره التحالف سيستغرق وقتا خاصة وأن الحرب لم تضع أوزارها بعد ما يجعل إعادة الإعمار مهمة هائلة تحتاج إلى مليارات الليرات السورية وفق المجلس المدني للمحافظة