كاميرا الحدث توثّق عملية عسكرية للجيش اليمني في صعدة

منطقة ٌ وعرة من محافظة ِ صعدة، استعادَها الجيشُ الوطني بدعم ِ التحالف بعد عمليةٍ عسكريةٍ ساخنة.

توجّهْنا إلى المنطقةِ نفسِها في اليوم التالي. الحذرُ قائمٌ، لأنّ قنّاصة َ الميليشياتِ ليسوا بعيدين.

لقاء بسيط داخل مركبة السيارة لأحد ضباط التحالف، يتحدث فيه عن الموقع وإستعادة الجيش الوطني بدعم التحالف للمنطقة.

نسيرُ على طريق ٍ جبليّة ٍ ممهّدة ٍ نسبياً. الحوثيون زرعوا عليها آلافَ الألغام ِ بشكل ٍ عشوائي. وعلى قمةِ الجبل أوكارٌ هيّأوها لأنفسِهم تجنّباً للقصف ِ المِدفعي الذي لم ينجوا منه.

خلف هذه الصخور كانت مخابئهم عند اقتراب مروحيات الأباتشي.

هذه الغرفة التي بنتها الميليشيات الحوثية هي أحد المتاريس التي استخدمتها الميليشيات لتحصن فيها ، لكنها كانت هدفاً سهلاً لطيران التحالف .

هزائمُ متتالية ٌ للميليشيات، وخسائرُ كبيرة ٌ بعددِ الحجر، وثُكناتُهم أصبحت ركاماً على الأرض والجبل .

لقاء :مع احد الجنود يتحدث في عن هزائم الميليشيات

علمياتُ التحالفِ مستمرّة ٌ في العمق ِ اليمني، دعماً لمسار ِ الجيش الوطني، وكلّ َ يوم ٍ هناك تقدّم ٌ يتحقـّقُ في الميدان، وعناصرُ الميليشياتِ إلى تراجع..